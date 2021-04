Fluminense bate o Madureira e pega a Portuguesa na semifinal do Carioca

O Fluminense sofreu no início mas goleou o Madureira de virada por 4 a 1, no Maracanã. Pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Carioca, o Madureira saiu na frente com Luiz Paulo mas o Tricolor virou com Abel Hernández, Bobadilla, Ganso e Gabriel Teixeira, esta manhã.

Com o resultado, o Fluminense terminou na vice-liderança e escapou de enfrentar o Flamengo nas semifinais. O duelo do Flu por uma vaga na final será contra a Portuguesa. O Madureira vai disputar a Taça Rio com Vasco, Botafogo e Nova Iguaçu.

O Jogo – Com a classificação assegurada para às semifinais, o técnico Roger Machado optou por mandar a campo uma formação alternativa. Então, dos titulares, só o goleiro Marcos Felipe estava os entre onze iniciais.

Sem nenhum jovem da base e com vários atletas com mais de 30 anos, faltava mobilidade ao Tricolor. Além disso, a equipe carecia de entrosamento, pois todos os últimos quatro reforços à disposição estavam em campo. O zagueiro Manoel, o meia Cazares e os atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla entraram juntos no jogo.

Com o Madureira muito bem plantado, o Flu não conseguia ameaçar o gol de Felipe Lacerda. Na primeira etapa, foram só duas chegadas, mas nada de gol. Aos 23, Cazares cobrou falta da esquerda e levantou no segundo pau. Danilo Barcelos raspou com a cabeça na bola e mandou para a linha de fundo.

Aos 40, Bobadilla recebe enfiada de Cazares na direita da área, dribla o goleiro, mas o chute sai mal e a bola cruza a frente do gol.

O Madureira, entretanto, não estava de brincadeira e abriu o placar aos 28 e quase ampliou três minutos depois. No lance do gol. Nivaldo cobrou falta da direita e levantou no primeiro pau. Luiz Paulo se antecipou, amorteceu de cabeça, botou no chão e chutou cruzado para fazer 1 a 0.

Aos 31, o mesmo Luiz Paulo recebeu lançamento na esquerda, partiu em velocidade e se livrou de Manoel com um toque de categoria. Da entrada da área, contudo, chutou por cima do gol.

O Flu não mudou para o segundo tempo, mas conseguiu o empate aos 14. Cazares lançou Abel Hernández na área pela direita, e ele sofreu falta de Juninho. Pênalti que o uruguaio cobrou e mandou para a rede.

A partir do empate, o jogo ficou mais aberto e as duas equipes chegavam com mais perigo. Mas foi o Fluminense que se deu melhor. Aos 24, Danilo Barcelos cobrou escanteio da esquerda e Gabriel Teixeira bateu de primeira. Felipe Lacerda deu rebote na pequena área e Bobadilla fez o gol da virada.

Em desvantagem, o Madureira partiu em busca do empate e deu espaços ao Fluminense, que fez o terceiro e o quarto no finalzinho.

Aos 45, Ganso abre para Danilo Barcelos na esquerda da área. O lateral levanta de volta na cabeça do meia, que toca para o gol.

Três minutos depois, Gabriel Teixeira recebeu de Ganso na entrada da área, pela esquerda, e acertou belo chute para fechar o placar.

