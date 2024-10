River x Atlético-MG: Deyverson usa protetor de ouvido após substituição e provoca argentinos

Jogador foi o nome da semifinal, com dois gols e uma assistência no primeiro jogo – (Foto:Reprodução)

Decisivo para o Atlético-MG na semifinal da Conmebol Libertadores contra o River Plate, Deyverson mostrou toda a sua irreverência ao ser substituído no jogo de volta, com o Monumental de Nuñez lotado. Usou um objeto pouco comum e provocou a torcida adversária.

Deyverson coloca protetor no ouvido e provoca a torcida do River após ser substituído

O centroavante, que mais uma vez foi titular, saiu para entrada de Rubens, aos 17 minutos do segundo tempo. Antes mesmo de chegar ao banco de reservas, tirou do calção um protetor de ouvidos, colocou nas duas orelhas, mostrou língua para os torcedores do River e fez um gesto como se imitasse a faixa da camisa do Boca Juniors, maior rival dos “millonarios”.

Além disso, Deyverson fez um gesto de “macaco”, em referência aos atos racistas cometidos por torcedores de alguns clubes da América do Sul em jogos contra brasileiros. Antes e depois da partida, torcedores do River foram flagrados cometendo esses mesmo atos em direção aos atleticanos.

Além de ter sido o nome da semifinal, Deyverson também foi decisivo nas quartas, contra o Fluminense. Foram deles os dois gols anotados na vitória por 2 a 0, no duelo de volta, após o time perder por 1 a 0 no Maracanã.

Fonte: GE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/06:08:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...