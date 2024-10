Brasil vence Colômbia em amistoso com dilúvio, golaço, confusão e expulsão

Os sustos acordaram o Brasil, que insistiu pelo chão, mas marcou com a bola aérea. A seleção passou a encurralar a Colômbia no campo defensivo e deu muito trabalho para a goleira Tapia, que fez boas defesas. Ela, no entanto, nada pôde fazer quando Isa Haas subiu mais alto que a defesa aos 28 minutos e cabeceou firme no canto direito.

O Brasil ainda marcou mais dois gols no primeiro tempo, mas só um valeu. Primeiro, Bia Menezes foi lançada na área e dividiu com a goleira Tapia. A bola entrou, mas a arbitragem pegou falta da brasileiro. Não fez falta. Minutos depois, Giovana Queiroz saiu cara a cara com a adversário e tocou entre as pernas para fazer o segundo da seleção e levar o 2 a 0 para o intervalo.

O segundo tempo começou em meio a dilúvio e teve golaço. A chuva caiu mais forte ao longo da etapa final, prejudicando bastante o gramado e deixando o jogo mais truncado. Isso, no entanto, não impediu Linda Caicedo de descontar para a Colômbia com um golaço. A camisa 18 arrancou, deu uma meia-lua em Tarciane e tocou na saída de Natascha.

A reta final teve confusão, expulsão e mais um gol brasileiro. O Brasil ampliou o placar em gol de pênalti de Adriana, após a árbitra pegar toque no braço de Dani Arias. A cobrança aconteceu depois de muita confusão. Carabalí trocou empurrões com Laís Estevam e deu início a um conflito generalizado entre as atletas. A colombiana, que já tinha amarelo, recebeu a segunda punição e foi expulsa, facilitando a vitória brasileira.

30/10/2024

