Rodovia BR-163 é interditada em Novo Progresso e Moraes Almeida no PA

Caminhoneiros estacionaram em postos de combustíveis, as margens da rodovia BR 163 em Novo Progresso (Foto:Jornal Folha do Progresso)

Um dos bloqueios que teve início por volta das 20h00min, desta sexta-feira,18 de novembro de 2022, ocorre na BR-163, na saída da cidade de Novo Progresso sentido porto de Miritituba. (fotos:Jornal Folha do Progresso)



O bloqueio é total, ninguém passa pelo local, cargas de terra foi colocado para obstruir a rodovia. No entanto, não foi localizado manifestantes acampados, somente a via foi obstruída. Ninguém assumiu a autoria do bloqueio!

O local interditado é o mesmo onde houve o confronto com PRF.

“Noite bastante movimentada com bastante tentativa de bloqueios”. Outros pontos da rodovia foram bloqueados; nas proximidades do cemitério para quem vem do Mato Grosso, pneus foram colocados para obstruir a BR-163. Na com unidade Santa Julia houve queima de pneus sobre a rodovia, que foi posteriormente liberada.Motorista se alojaram em postos de combustíveis.

Moraes Almeida – Outro ponto de Bloqueio na rodovia BR 163 foi no distrito de Moraes Almeida (distante 100km de Novo Progresso), uma árvore (madeira) foi colocado para obstruir a rodovia.

A empresa Via Brasil BR-163, esta fazendo a limpeza da sujeira em pontos aonde foi queimado pneus, e aguarda a PRF (Policia Rodoviária Federal) para desobstruir a rodovia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/11/2022/07:05:53

