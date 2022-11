Cinco paraenses acertam na loteria; um de Novo Progresso

Lotofácil 2665: cinco paraenses acertam na loteria; confira o valor do prêmio

A Lotofácil concurso 2665 sorteou o prêmio de 1,5 milhão de reais. Entre os 203 bilhetes premiados com 14 acertos, cinco são de apostadores do Pará. Os detalhes das apostas ganhadoras foram divulgados após o resultado do sorteio da Caixa Econômica que aconteceu na quinta-feira (17). Os valores são de R$1.343,33 para cada ganhador e já podem ser retirados. Conheça os números premiados e saiba como resgatar a quantia.

Confira os números do concurso 2665:

03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25

Veja de onde são os ganhadores da Lotofácil – Concurso 2665:

*Altamira

*Belém

*Bragança

*Marapanim

*Novo Progresso

Saiba como resgatar o prêmio:

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/11/2022/07:05:53 com informações do Portal O Liberal

