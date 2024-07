Segup desarticula facções envolvida na chacina em Jacundá | PA

Cúpula da Segup deu rápida resposta sobre chacina de Jacundá | Foto: Augusto Miranda/Agência Pará

Chacina teve 4 mortos e 3 feridos, incluindo criança, que estão hospitalizadas.

A força-tarefa composta pelas Polícias Civil e Militar obteve avanços significativos nas investigações dos homicídios recentes ocorridos em Jacundá, sudeste paraense, resultando na identificação e localização de dois indivíduos envolvidos nos crimes.

O principal líder de uma organização criminosa na região foi encontrado e, após confronto armado com a polícia, acabou morto no município de Parauapebas nesta quinta-feira (11). Paralelamente, outro membro do grupo foi preso na noite anterior em Jacundá.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as operações refletem o trabalho efetivo das forças de segurança, que desde os primeiros incidentes montaram uma estratégia coordenada para responder rapidamente aos crimes.

Com as ações, ainda na segunda-feira (8), apreendemos quase 5KG de drogas, mais de 200 munições e prendemos outra em flagrante. Já ontem, quarta-feira (10), mais uma pessoa foi presa, essa tendo envolvimento em um homicídio que ocorreu no dia 3, sendo também faccionado. Seguindo nas ações, nessa quinta-feira (11), foi dado cumprimento de um mandado de prisão em Parauapebas da maior liderança criminosa da região de Jacundá, que reagiu contra a equipe e morreu em confronto com a polícia. Portanto, essas buscas e cumprimentos de mandados são importantes para a desarticulação desses grupos criminosos

– Ualame Machado, Secretario de Segurança Pública

As ações integradas pela PC e PM para o cumprimento das ordens judiciais, ocorreram de imediato, visto que o trabalho investigativo possibilitou a identificação e localização de dois faccionados. O primeiro mandado foi cumprido no Bairro Central, município de Jacundá, na última quarta-feira (10), contra um membro de um grupo criminoso, que seria o mandante do homicídio de um líder de uma organização criminosa, naquele município no último dia 3.

O segundo mando de prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, para a prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas contra um homem, identificado como a principal liderança de um grupo criminoso da região e tinha envolvimento nas ações criminosas. No entanto, ele reagiu contra os policiais e morreu após confronto.

De acordo com a Segup, as investigações tiveram início logo após os homicídios ocorridos no último dia 7 de julho, quando foi montada a força-tarefa com 30 agentes que atuam nas unidades especializadas das Polícias Militar e Civil, para fortalecer o efetivo local.

As ações continuam para que possamos responsabilizar todos os envolvidos nas ações criminosas em Jacundá. Sabemos que é uma briga entre grupos criminosos na tentativa de ganhar espaço e fomentar o tráfico de drogas, mas estamos aqui para afirmar que o Estado segue fortalecendo as ações em combate a essas práticas e que vamos localizar os executores dos homicídios até os mais altos responsáveis pelos fatos, que são mandantes. Portanto, a força-tarefa continua empenhada com equipes locais e cerca de 30 policiais em reforço para que possamos dar uma resposta precisa, cirúrgica e muito rápida à sociedade

concluiu Ualame Machado, Secretário de Segurança

