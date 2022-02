Rurópolis e Jacareacanga receberão recursos do MDR para atender a população atingida por temporais

Chuvas fortes atingiram municípios, que receberão recursos do MRD — Foto: Juliana Scarini / g1

Um total de R$ 980 mil deve ser investido na aquisição de alimentos e produtos de higiene pessoal nos dois municípios.

Os municípios de Rurópolis e Jacareacanga, no sudoeste do Pará, devem receber nos próximos dias quase R$ 1 milhão do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atender a população que foi atingida por desastres naturais. (As informações são do Por g1 Santarém e região — PA)

As portarias que autorizam a liberação dos recursos foram publicadas nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU).

Os valores devem ser destinados também a recuperação de infraestruturas públicas danificadas. Além dos dois municípios paraenses outras dez cidades da Bahia e Minas Gerais receberão recursos.

Rurópolis contará com R$ 480 mil para a aquisição de cestas básicas, material de limpeza e higiene pessoal, além de colchões. Jacareacanga receberá R$ 500 mil destinados para comprar cestas de alimentos kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de colchões e água para consumo.

Processo

O reconhecimento federal de situação de emergência para os municípios atingidos por desastres naturais permite a solicitação de recursos do MDR para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados.

