Jovem conhecido por realizar ‘grau’ colide moto com caminhonete e acaba preso no Pará

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado no cruzamento da Rua Nova com a Avenida Pará, em Uruará, no sudoeste do Pará, no dia 31 de dezembro. A equipe de plantão da Polícia Civil foi acionada por populares para atender a ocorrência e confirmou as informações ao chegar ao local.

Segundo relatos colhidos no local, o condutor da motocicleta realizava manobras perigosas na Avenida Pará e perdeu o controle do veículo, colidindo com o automóvel que atravessava a via. A motocicleta era conduzida por Raul Silva dos Santos, de 19 anos, não habilitado e conhecido por promover manobras arriscadas em vias públicas, fato amplamente divulgado em redes sociais. O condutor do automóvel foi identificado como Ademir Costa de Souza, devidamente habilitado.

Os investigadores apuraram que Raul Silva dos Santos já havia sido preso anteriormente pela prática de manobras perigosas, conhecidas como “grau”. Durante o atendimento da ocorrência, Lucas Oliveira do Nascimento, que acompanhava o condutor da motocicleta, foi conduzido à delegacia por comportamento exaltado, mas foi liberado após ser ouvido como testemunha.

Raul foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, além de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A vítima do automóvel foi encaminhada para exame de corpo de delito e as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

