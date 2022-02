Cerca de 43 kg de cocaína são encontrados em fundo falso de veículo em Santa Izabel do Pará

PRF apreende droga e armamento em Santa Izabel do Pará. — Foto: Reprodução / PRF

Droga, com valor estimado em mais de 7 milhões, foi encontrada em fundo falso de veículo com destino ao Maranhão.

Nesta segunda-feira (7), cerca de 43 kg de cocaína e uma pistola, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem no km 47 da BR-316, em Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém. A PRF estima que a apreensão tenha gerado prejuízo de mais de 7 milhões para o crime organizado. (As informações são do g1 Pará — Belém)

A ação ocorreu durante ronda na rodovia, quando os agentes avistaram um veículo em atividade suspeita, que realizou mudança de faixa de trânsito sem a devida sinalização.

Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais encontraram algumas irregularidades administrativas e, por isso, o motorista e o veículo foram encaminhados para a Unidade Operacional da PRF em Castanhal (PA), para a realização dos procedimentos cabíveis.

De acordo com a PRF, o condutor ficou nervoso ao ser questionado sobre a motivação da viagem. Em vistoria à carroceria do veículo, a equipe encontrou um fundo falso, onde foram encontrados 41 tabletes de cocaína, pesando 43,100 kg, e uma pistola Glock G19 com dois carregadores. A ação também contou com o apoio do cão farejador da Guarda Civil Municipal de Castanhal (PA).

Droga foi encontrada em fundo falso do veículo. — Foto: Ascom PRF/PA

O motorista do veículo afirmou que levaria a droga para o estado do Maranhão e que receberia uma quantia de R$ 3 mil pelo transporte.

Ao final dos procedimentos, a PRF conduziu o condutor, junto a droga e a pistola para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel do Pará (PA). Segundo a PRF, ele pode ser autuado por crime de tráfico de drogas.

08/02/2022

