Fundação Cultural do Pará abre inscrições para edital de apoio à produção artística

Artistas contemplados poderão expor nas galerias da FCP. — Foto: Wellyngton Coelho / FCP

Inscrições vão até o dia 18 de março e podem ser feitas de forma remota ou presencialmente na sede da FCP, em Belém.

A Fundação Cultural do Pará lançou a edição 2022 do edital ‘Prêmio Branco de Melo’, de incentivo à produção artística. A proposta visa garantir o acesso de artistas às galerias da Fundação. Os interessados podem se inscrever até 18 de março. (As informações são do g1 PA — Belém)

Serão 12 projetos artísticos contemplados, nas formas de exposição de desenhos, pinturas, fotografias, instalações artes integradas, performances, dentre outras expressões da arte contemporânea e da cultura popular.

Os interessados podem se inscrever por e-mail, por meio do seguinte endereço eletrônico: insbmelo@gmail.com ou via postal.

As inscrições também podem ser feitas de forma presencial, na sede da FCP, que fica na av. Gentil Bittencourt, no Setor de Protocolo, no subsolo do prédio. O atendimento é de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.

Podem participar da seleção projetos de artistas e produtores culturais que valorizem a pesquisa, experimentação artística, a diversidade cultural brasileira e o respeito à identidade de gênero, étnica e geracional, explica a FCP.

Serviço

Edital ‘Prêmio Branco de Melo’

Inscrições: até 18 de março, via e-mail, postal ou presenciais na sede da FCP – avenida Gentil Bittencourt, 650, Bairro de Nazaré, Belém, no Setor de Protocolo (subsolo).

Horário: de segunda a sexta, de 8h às 17h.

Jornal Folha do Progresso em 08/02/2022/08:50:14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...