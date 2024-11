Rurópolis- Operação conjunta das Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil apreende mais de 400kg de drogas em Van disfarçada de Ambulância

Polícia encontra grande quantidade de drogas em van disfarçada de ambulância — Foto: Divulgação

A maior parte do entorpecente (mais de 300 kg) foi apreendida em Rurópolis e o restante em Santarém. A operação resultou na prisão de seis pessoas.

Operação conjunta das Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil resultou na apreensão de mais de 400 kg de drogas nesta quinta-feira (7). A maior parte do entorpecente (334,8 kg) foi apreendida pela manhã no município de Rurópolis, no sudoeste do Pará. A droga estava escondida dentro de uma van. Horas mais tarde, mais 70 kg de droga foram apreendidos em Santarém, oeste paraense.

De acordo com informações da PM, em Rurópolis uma van que estava caracterizada como se fosse uma ambulância para o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise, na verdade era usada para transportar entorpecentes. Era dentro do veículo que estavam armazenados 377 tabletes de drgas que totalizaram 334,8kg. No momento da abordagem à van, uma pessoa foi presa.

Ainda segundo a Polícia Militar, após essa primeira apreensão, buscas foram realizadas, e informações levantadas levaram a um endereço no bairro Diamantino, no município de Santarém, onde policiais encontraram mais drogas. No local, funcionava uma lavagem de carros durante o dia e uma lanchonete e bar durante à noite. Os policiais encontraram inicialmente cerca de 70 kg de entorpecentes no estabelecimento.

Ao todo, seis pessoas foram presas, sendo três em Santarém e três em Rurópolis. O caso foi encaminhado para 16ª Seccional de Polícia Civil.

Há poucos minutos chegou a informação na 16ª seccional, de que mais pacotes de entorpecentes foram encontrados na lavagem de carros.

