Políticos reagem a ataques de Bolsonaro à imprensa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fundador do NOVO, João Amoêdo cobrou o impeachment do presidente da República: “Até quando?”

“[Bolsonaro] está com medo da força popular das duas últimas manifestações”, opinou Chico Alencar, vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro.

You May Also Like