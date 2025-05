Anvisa volta a interditar pasta de dente da Colgate

Entenda o vai e vem de medidas:

*O produto deixou de ser vendido em 27 de março, após compradores relatarem efeitos adversos como inchaço nas amígdalas, nos lábios e na mucosa oral.

*No mesmo dia, a Colgate entrou com um recurso solicitando a suspensão da interdição. Afirmou que a pasta de dente não oferece riscos à saúde, mas que “algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes, como fluoreto de estanho, corantes ou sabores”.

*Em 30 de março, o recurso foi aceito, e a pasta voltou a ser vendida, mas com alerta sanitário da agência.

*Um mês depois, em 30 de abril, a Anvisa retomou a suspensão, após a própria Colgate retirar o recurso. “A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema”, afirma a empresa, em nota.

Por que a Clean Mint foi interditada em março?

A Anvisa afirma que recebeu oito notificações, envolvendo 13 eventos adversos relacionados ao uso dessa pasta.

Nas redes sociais, diversos clientes compartilharam fotos com supostas reações provocadas pelo produto. Denise Correia Santiago, de Santos (SP), disse ter sentido a Clean Mint “mais forte” já no primeiro uso. Afirmou que, cinco dias depois, começou a manifestar vermelhidão, inchaço e queimaduras. (Veja a imagem abaixo)

Mesmo diante desses episódios, a Colgate “reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias”.

Veja a nota da Anvisa na íntegra:

“A vigência da interdição cautelar referente ao produto Colgate Total Clean Mint, determinada em 27 de março deste ano, foi retomada.

A medida estava suspensa em razão de um recurso da empresa, porém a própria fabricante retirou o recurso, que tinha efeito suspensivo sobre a interdição. Assim, a interdição do produto continua em vigor.”

Veja a nota da Colgate na íntegra:

“A Colgate confirma que em 29 de abril de 2025 apresentou perante a ANVISA seu pedido de retirada do recurso contra decisão que determinou a interdição temporária do produto Colgate Total Clean Mint, implicando assim que a medida cautelar retoma a sua validade. A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência. A empresa acredita numa resolução oportuna do tema. A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias. Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Colgate Total Clean Mint por meio do nosso canal oficial de atendimento.”

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/05/2025/08:35:17

