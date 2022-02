Saiba como ver a zona e a seção no Título de Eleitor e online

(Foto:Reprodução: Internet / Câmara Municipal de Itaguaí

Veja como tirar as dúvidas e ficar informado sobre os detalhes do seu local de votação

As dúvidas relacionadas ao local de votação acontecem todos os anos. Mudanças, enganos e confusões com os detalhes relacionados às informações individuais dos eleitores são comuns. Mas é possível ter acesso a todos esses itens, tanto pelo título online, quanto pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira como ver a zona e a seção no Título de Eleitor e online:

Pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o eleitor tem acesso a diversas informações relacionadas ao título. Desde de biometria, documentos, consultas e emissão do registro, são inúmeros os serviços oferecidos pelo órgão.

Como ver a zona e a seção eleitoral?

Para ver a zona e a seção eleitoral, a pessoa deve:

Acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Informar o nome, CPF ou o número do título de eleitor;

Preencher a data de nascimento e o nome da mãe;

Jornal Folha do Progresso em 08/02/2022/17:17:15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...