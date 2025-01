BBB25 anuncia 11 duplas com Pipocas e Camarotes

Foto: Reprodução | Participantes foram anunciados na quinta-feira (9) e entrarão na casa no próximo dia 13 de janeiro

Um é pouco, dois é bom! O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro, e desta vez os participantes jogarão em duplas. O anúncio aconteceu na última quinta-feira (9), durante o Big Day, e movimentou bastante as redes sociais. As expectativas estão bem altas, pois todo mundo quer saber como os pares irão interagir entre si e com os demais colegas de confinamento.

Até o momento, o BBB 25 conta com 11 duplas, somando ao todo 22 participantes — vale lembrar que mais uma dupla será selecionada até o dia da estreia. Entre brothers já anunciados, temos Pipocas, Camarotes e gente de todos os cantos do Brasil.

Aline e Vinícius

Aline e Vinícius são da Bahia e amigos há sete anos. Os dois se conheceram no metrô, enquanto estavam a caminho do trabalho. E apesar das profissões completamente diferentes – ele é promotor de eventos, enquanto ela é Policial Militar -, a “afinidade foi imediata”, declarou a baiana. Os dois acreditam ter o equilíbrio perfeito: Vinícius se considera mais racional, e diz que a amiga é pura emoção.

Arleane e Marcelo

Arleane e Marcelo são casados e estão juntos há 11 anos. Os dois se conheceram em um ensaio da escola de samba A Grande Família, em Manaus. Ela, inclusive, é Rainha de Bateria. O desejo de entrar no BBB 25 partiu dela, que sempre sonhou em participar do programa. Marcelo, que é servidor público, já presenteou a esposa com cirurgia plástica nos seios. Ele topou entrar nessa por ela.

Camilla e Thamiris

Naturais do Rio de Janeiro, as irmãs Camilla e Thamiris também se consideram melhores amigas. A diferença de um ano de idade entre elas fez com que crescessem muito unidas. Aliás, resolveram entrar no BBB 25 com um único objetivo: ajudar a mãe. Camilla, que é mãe de dois meninos, Iker, de oito anos, e Akin, de dois, trabalha como trancista. Aliás, ela já fez o cabelo da ex-sister Camilla de Lucas antes de ela entrar no BBB 21.

Daniele Hypolito e Diego Hypolito

Competição? Os irmãos Diego e Daniele Hypolito conhecem muito bem o assunto. Multicampeões da ginástica e dois dos melhores atletas brasileiros na modalidade, sabem lidar com a pressão de uma grande disputa como ninguém. Agora, os dois vão juntar toda a garra e força de superação que possuem para encarar o Big Brother Brasil 25.

Diogo Almeida e Vilma

O ator e psicólogo Digo Almeida vai encarar o BBB 25 junto com a mãe, Vilma. Aos 68 anos de idade, a sergipana é fã declarada do reality show e acompanha desde a primeira temporada. Inclusive, chegou a se inscrever junto com o marido. Ela, que também cursa nutrição, disse que, ao saber do convite para o BBB 25, sentiu o mesmo nervosismo de quando entrou na faculdade.

Edilberto e Raissa

Cara de um, focinho de outro: Edilberto e Raissa são pai e filha, e chegam ao BBB 25 cheios de energia. Além dos genes, os dois também compartilham o amor pelo circo. Edilberto é artista circense e trabalha com isso desde criança. Além de ser casado e pai de três meninas, também possui um circo onde trabalha toda a família. Raissa, que é a irmã mais velha, se apresenta usando bambolês e também como arqueira.

Eva e Renata

Eva e Renata já são amigas há 25 anos e possuem muitas coisas em comum. Além de serem naturais do Ceará, as duas são bailarias. A paixão pela dança surgiu ainda na infância, quando ambas participaram de um projeto social — onde se conheceram — em Fortaleza. Elas já passaram por muitas coisas juntas, o que as tornou bem parecidas, principalmente no que diz respeito aos seus valores e gostos. Graças à disciplina do balé, estão focadas em levar o prêmio do BBB 25.

Gabriel e Maike

O que o esporte une, nada separa. Atualmente com 30 anos, Gabriel e Maike se conheceram quando tinham 13 anos de idade durante um treino de natação e nunca mais se desgrudaram. Com muita história para contar, os dois colecionam diversas premiações como atletas, porém, seguiram caminhos diferentes profissionalmente: Maike é representante comercial, e Gabriel trabalha como modelo. Apesar disso, a amizade segue firme e forte.

Giovanna e Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa ficou famosa no início dos anos 2000 como dançarina do grupo Tchakabum, mas, com o passar do tempo, construiu o seu próprio nome. Musa fitness e uma das modelos mais conhecidas do fisiculturismo, ela foi casada durante 12 anos com o cantor Belo. Ou seja, uma vida inteira cercada de holofotes. Já sua irmã mais nova, Giovanna, é um pouco mais reservada – o que deve mudar depois do BBB 25. Apesar disso, as duas têm muito para mostrar dentro da casa mais vigiada do Brasil.

João Gabriel e João Pedro

Consegue notar alguma diferença entre eles? Isso é impossível, pois João Gabriel e João Pedro são irmãos gêmeos. Aos 21 anos de idade, “os gemim”, como são conhecidos, possuem diversas semelhanças que vão além da aparência física. Os dois trabalham como salva-vidas de rodeios e são influenciadores digitais. E claro, amam música sertaneja. Eles se consideram bastante competitivos, o que, às vezes, gera uma faísca entre os dois, mas nada que abale a conexão que possuem.

Mateus e Vitória Strada

A atriz Vitória Strada é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o arquiteto Mateus nasceu em São José do Campos, São Paulo. Porém, foi na cidade do Rio de Janeiro que essa amizade nasceu e se fortaleceu. Vitória, que ficou conhecida após estrelar diversas novelas da Globo, diz que o amigo é o irmão que ela nunca teve. Para Mateus, o que os unem é a leveza como encaram a vida. Pelo visto, eles vão se divertir bastante no BBB 25.

