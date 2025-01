Suspeito de atirar em PM dentro de loja de celulares morre durante ação policial em Marituba | PA

Foto: Reprodução | O criminoso foi encontrado fortemente armado e usava um rádio comunicador.

Um homem identificado como Charles Lucas Baena Vale morreu durante uma ação da Polícia Militar, na segunda-feira (13), em Marituba. Ele era suspeito de atirar contra um soldado da PM, dentro de uma loja de celulares no bairro do Castanheira. O crime ocorreu no dia 24 de dezembro passado, quando Charles estava acompanhado de outro criminoso. Ambos tinham como objetivo assaltar o estabelecimento. Segundo a polícia, no momento da abordagem que terminou com a morte de Charles, ele estava fortemente armado e usava um rádio comunicador. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o caso.

“A Polícia Civil informou que a Seccional de Marituba está investigando a morte de Charles Lucas Baena Vale. Foram apreendidos uma pistola calibre .40 com dois carregadores e 16 munições, além de um rádio comunicador e 16 porções de substâncias semelhantes a maconha e oxi. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas”, informou a PC.

Câmeras de segurança registraram toda a ação dentro da loja de celulares. As imagens mostram os criminosos andando entre os clientes, um deles se dirigiu até o caixa e retirou a arma da cintura anunciando o assalto. O soldado rapidamente reagiu e houve troca de tiros em meio aos clientes. Durante a troca de tiros, o soldado foi atingido de raspão na cabeça e caiu no chão. Após atingir o policial, o assaltante voltou para pegar a arma do agente de segurança que ficou no chão. O assaltante fugiu com as duas armas em mãos com o apoio do comparsa que estava do lado de fora da loja. O policial estaria fazendo a segurança no local. A loja já teria sofrido uma tentativa de assalto na noite anterior (23/12). A proprietária resolveu então contratar um segurança para o espaço durante o final de ano.

