Saiba quem são os dois homens presos por suspeita de ajudar Lázaro Barbosa a fugir

(Foto:Reprodução/Internet) – Acusados também são considerados “psicopatas” pela investigação

Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, fazendeiro e ex-chefe de Lázaro Barbosa, e o caseiro dele, Alain Reis de Santana, de 33, foram presos, na noite dessa quinta-feira (24), sob suspeita de ajudar o serial killer durante sua fuga. As buscas já se estendem por 17 dias na região de mata de Colcalzinho de Goiás. As informações são do Extra.

No momento da prisão, o fazendeiro e o caseiro foram abordados no distrito de Girassol. Elmi dirigia uma caminhonete Strada branca. Foram apreendidas com eles duas espingardas e munição.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, os suspeitos também são considerados “psicopatas”, assim como Lázaro. A hipótese de ajuda ao fugitivo já era considerada pela investigação desde a semana passada.

“Hoje nós prendemos já duas pessoas que estavam auxiliando ele [Lázaro]. Dois psicopatas provavelmente. Porque para ajudar psicopata tem que ser psicopata. Estavam auxiliando ele nas fugas e, principalmente, a se esconder da ação policial”, afirmou Miranda em entrevista coletiva na quinta.

O secretário informou ainda que a dupla será investigada como coautora de sete crimes dos quais o fugitivo é suspeito, entre eles latrocínios e assassinatos. Ambos serão autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por facilitação.

“Vamos continuar virando as noites até prendê-lo”, destacou Miranda, acrescentando que um dos presos tendou tirar o criminoso do cerco policial: “Nós fechamos o perímetro, estamos cercando cada vez mais”.

Por:O Liberal

