Saída temporária -Mais de 270 presos foram beneficiados no Pará

Saídas temporárias começa nesta sexta-feira (23) e a data prevista para o retorno é dia 30 de dezembro. – (Foto: Reprodução)

Mais de 270 presos foram beneficiados com a saída temporária de Natal no Pará

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, por nota, que 274 custodiados em presídios do Pará receberam o benefício da saída temporária referente ao período do Natal. Os apenados beneficiados devem começar a sair nesta sexta-feira (23) e são obrigados a retornar até o dia 30 de dezembro. Caso não voltem, serão tratados como foragidos e alvo de buscas policiais.

Diferente de como muitas pessoas chamam, não se trata de um “indulto de Natal”. Um indulto prevê a extinção da condenação e garante a liberdade total à pessoa e somente o presidente da República tem o poder para isso, mas com limitações previstas em lei.

A saída temporária, explica a Seap, na nota, “é uma autorização concedida pelo judiciário aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, seguindo alguns requisitos, como bom comportamento, entre outros”.

Quem não retorna à cadeia pode sofrer uma série de punições, entre elas retornar ao regime fechado e perder esse tipo de benefício em outras datas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/12/2022/07:05:53 a informação é do portal O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...