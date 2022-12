Detran realiza último leilão com mais de 500 veículos no próximo dia 29; há lotes em Santarém

Veículos estão disponíveis para visitação nos pátios de retenção até 29 de dezembro — Foto: Reprodução

Carros e motocicletas podem ser visitados no parque de retenção do órgão em Santarém e nas cidades de Belém, Itaituba, Marabá e Parauapebas.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza no próximo dia 29 de dezembro mais um leilão virtual para a venda de 518 veículos, que estão no parque de retenção do órgão em Santarém, região oeste, e nos municípios de Belém, Itaituba, Marabá e Parauapebas.

Os carros e motocicletas disponíveis para lances foram recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias. Os veículos são divididos em lotes de sucatas e sucatas aproveitáveis com motor inservível (motor suprido/ motor divergente), destinadas ao comércio de peças. Já no lote de conservados existe a possibilidade de voltar à circulação.

Para participar do leilão, os interessados terão de efetuar lances online, a partir do preço mínimo de avaliação constantes nos anexos publicados junto com o edital. Tanto o edital como os anexos e a relação de veículos podem ser acessados presencialmente na área de atendimento do órgão ou pelo site do Detran.

Para obter o acesso eletrônico ao leilão é necessário acessar o site da empresa responsável e cadastrar um login. Todos os veículos estão disponíveis para visitação dos participantes até o dia 28 deste mês, nos municípios onde ocorrerá o leilão.

Serviço: Leilão de Veículos – Visitação

Dias e horário: 22, 23, 26, 27 e 28 de dezembro, das 9h às 17h.

*Santarém (Local: Rua Santana, Nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro, bairro Salé)

*Belém (Local: Rodovia Alça Viária, Km 01, Nº. 888, Marituba)

*Itaituba (Local: Rodovia Transamazônica km 04 – Ao lado do Parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros)

*Marabá (Local: Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix)

*Parauapebas (Rodovia Rodovia Saruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural)

