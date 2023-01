Esposa não perdoa traição e atropela marido e amante no interior do Pará;Vídeo

Descobrir uma traição já é difícil, imagina encontrar o companheiro ou companheira junto do(a) amante agarradinhos em reunião familiar? Foi o que supostamente teria acontecido com uma empresária de Capanema, no nordeste paraense.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que um grupo de pessoas está em frente a uma residência na noite do dia 1º de janeiro deste ano, quando de repente um carro particular avança e atropela um casal que estava abraçado no canto da gravação. De acordo com informações, o homem que aparece abraçado com a mulher é casado e a esposa dele foi responsável pelo atropelamento.

Assista:

Ainda de acordo com informações, algumas pessoas, além do casal atingido, tiveram ferimentos leves. Ninguém foi preso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023/15:31:12

