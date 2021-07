Salva Vidas Curica morre de Covid-19

Por>JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Rede social) – Everton Locatelli de 36 anos, popularmente conhecido no mundo do Rodeio como Salva Vidas CURICA , morreu de covid-19 nesta quinta-feira 01 de julho de 2021.

