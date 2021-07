Bolsonaro diz que não aceita eleições sem voto impresso

Segundo Bolsonaro, a manutenção do modelo atual beneficiaria ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. | Agência Senado

O presidente Jair Bolsonaro continua mostrando indícios de que não irá aceitar eleições com urnas eletrônicas nas próximas eleições no Brasil.

Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto em live nesta quinta-feira (1º). O presidente disse que só entregará a faixa presidencial para quem ganhar as eleições “de forma limpa”.

Ele afirmou que acredita que o sistema de urnas eletrônicas, o mesmo que permitiu sua eleição em 2018, é “fraudável”.

“Não vou admitir um sistema fraudável de eleições. Não podemos enfrentar eleições com essa urna que está aí, que não é aceita em país nenhum no mundo. Ninguém aceita esse negócio”, disse.

Segundo Bolsonaro, a manutenção do modelo atual beneficiaria ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Tiraram o Lula da cadeia, tornaram o ladrão elegível, no meu entender, para ser presidente, mas na fraude, porque no voto ele não ganha de ninguém”.

Por mais de uma vez, o presidente afirmou que o país “vai ter problemas” caso não seja implantado o modelo de voto impresso. Ainda, disse que está “avisando com antecedência” acerca desses problemas.

“Vamos para o voto auditável. Esse voto aí não vai dar certo, vamos ter convulsão no Brasil. Nós vamos ter problemas seríssimos no Brasil. Estou fazendo tudo avisando com antecedência para evitar isso aí”, comentou Bolsonaro.

