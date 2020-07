Samu atende motociclista após colisão em carro no bairro Jardim Planalto

(Foto:Jornal Folha do Progresso) Uma motociclista foi socorrido pela equipe do Samu após se envolver em um acidente de trânsito em Novo Progresso. A colisão entre uma moto e um veiculo camioneta Hilux de cor branca ,motorista não identificado, aconteceu por volta das 17h30mn, desta segunda-feira (27), na Rua Tom Jobim com Rua Planalto nas proximidades da Mundial Motos. A Policia Militar atendeu ocorrência.

A condutora da moto caiu e estava com dor, teve escoriações na perna e ferimentos aparentes. O caroneiro da motocicleta também sofreu escoriações, mas não foi preciso atendimento hospitalar.

Os socorristas do Samu prestaram os primeiros socorros e encaminharam a mulher ao hospital Municipal para atendimento médico.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO



