Operação fecha 5 acampamentos ilegais e apreende 36 metros cúbicos de madeira em Novo Progresso, no PA

Um suspeito de crime ambiental foi preso. A propriedade, de 1,6 mil hectares, é alvo de investigação por desmatamento.

Cinco acampamentos ilegais foram fechados e 36 metros cúbicos de madeira apreendidos durante a operação Amazônia Viva em Novo Progresso, sudeste do Pará. O balanço foi divulgado nesta segunda (27). As irregularidades foram identificadas em uma área de 1,6 mil hectares que estava sendo desmatada no município. Um suspeito de crime ambiental foi preso.

De acordo com a Polícia Civil e Militar, agentes realizaram rondas ao entorno da fazenda e localizaram na última quarta (22) uma caminhonete conduzida pelo filho do dono da propriedade, suspeito de crime ambiental. Com ele, foram apreendidos rádios comunicadores, que operavam na mesma frequência que os apreendidos em acampamentos dentro da mata. Ele foi preso em flagrante e teve fiança determinada em R$150 mil pela Justiça.

Durante a operação, também foram apreendidas quatro motosserras, rádios comunicadores e placas de energia solar nos acampamentos ilegais.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), o proprietário da fazenda deve ser multado em R$8,3 milhões e deve responder criminalmente pelo desmate ilegal.

27/07/2020 18h42

