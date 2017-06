Santarém é o segundo município em falta de energia provocada por pipas, no PA

Santarém já contabiliza mais de 100 casos de falta de energia elétrica por causa dos papagaios em 2017. O município perde apenas para a capital do estado.

No ranking de problemas relacionados à falta de energia elétrica ocasionada por incidentes com papagaios na rede, Santarém, no oeste do Pará, ocupa a segunda colocação. Desde o início do ano, já foram registradas mais de 100 situações de falta de luz em 2017. Belém está no topo, contabilizando mais de 160 casos de falta de energia por causa dos papagaios.

De acordo com informações da concessionária de energia elétrica, somente no mês de janeiro, nos últimos dias de maio e nas primeiras semanas do mês de junho, já foram registradas mais de mil ocorrências de falta de energia em todo o Estado, em função das pipas que ficam enroscadas na fiação elétrica. E existe a preocupação de que as ocorrências aumentem com a aproximação do período de férias escolares e do verão, em que a brincadeira de pipas é uma das principais diversões entre crianças, adolescentes e até mesmo adultos.

O executivo da área de Serviços de Rede, Danilo Almeida, alerta que a atividade deve ser praticada o mais longe possível da fiação elétrica. “No ano passado nós tivemos mais de seis mil episódios de falta de energia por causa das rabiolas no Estado. É um prejuízo para toda a sociedade. As pipas devem ser empinadas em locais descampados, longe da rede elétrica. Barras de ferro, trilhos e outros materiais que são condutores de eletricidade, jamais devem ser usados para retirá-las dos fios. Nessas situações, há o risco de um curto-circuito ou uma descarga elétrica fatal”, orienta.

As pipas tornam-se vilãs não apenas para a rede elétrica. A alta concentração de cerol (mistura de cola com vidro moído, em alguns casos até com pó de ferro) é outro ponto que merece atenção. Acidentes com motociclistas e pedestres também viram vítimas com o potencial de corte em quem no fio encosta. Inclusive, o contato com a fiação elétrica, pode provocar um curto-circuito.

Recentemente, em um município do nordeste paraense, um garoto de 12 anos sobreviveu depois de receber uma descarga elétrica enquanto brincava com uma pipa. Segundo testemunhas, o adolescente usava um fio de cobre para empinar o papagaio.

O executivo da área de segurança da Celpa, Alex Fernandes, alerta que esse procedimento é totalmente inadequado e pode levar à morte. “O caso desse garoto é uma exceção, pois as descargas elétricas costumam ser fatais. Então, o recado que a gente deixa é que a brincadeira de pipas mantenha total distancia da fiação e jamais devem ser utilizados fios metálicos, pois o risco é muito grande”, finaliza Alex.

Fonte: G1 Santarém.

