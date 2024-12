Santarém foi a 2ª cidade mais poluída do mundo na sexta-feira; aeroporto é fechado devido à fumaça

Foto: Reprodução | Diante da grave crise na qualidade do ar provocada pelas queimadas, a Prefeitura de Santarém decretou estado de emergência ambiental.

O Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, de Santarém, no oeste do Pará, fechou no sábado (30), a partir das 9h, para pousos e decolagens. A baixa visibilidade causada pela fumaça ocorre desde a meia-noite de sábado. Segundo a plataforma PurpleAir, a cidade foi a segunda mais poluída do mundo na sexta-feira (29).

Diante da crise climática que afeta toda a região do Baixo Amazonas, o Ministério Público do Pará realizou reunião na tarde desta sexta-feira (29), para direcionar ações em atuação conjunta pelas promotorias de Justiça de Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, Almeirim, Placas, Gurupá, Uruará, Prainha e Porto de Moz. O órgão pede medidas urgentes ao governo do Estado, Força Nacional e Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com a plataforma Terra Brasilis, nos últimos 30 dias foram registrados 1981 focos de queimadas na região do Baixo Amazonas. Porto de Moz tem 350, seguido de Almeirim, com 328, e Almeirim, com 320. Santarém, Mojui e Belterra somaram 354 focos.

Para o MPPA, a situação é de calamidade ambiental decorrente de incêndios florestais, agravada pela emissão constante de fumaça, o que compromete o meio ambiente, a saúde pública e a qualidade de vida das populações locais.

Ofícios foram enviados pelo órgão ao governador do Estado, Helder Barbalho, à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e ao diretor da Força Nacional, Fernando Alencar, pedindo a adoção de medidas urgentes para a mobilização de recursos financeiros, técnicos e humanos para combater as queimadas e os incêndios, com a disponibilização de veículos, aeronaves, embarcações, equipamentos especializados e pessoal treinado para contenção de incêndios, principalmente em áreas de floresta de difícil acesso.

