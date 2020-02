Santarém inicia Semana de Prevenção a Gravidez na Adolescência

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A partir do início do ano letivo, a ação de prevenção à gravidez na adolescência será realizada nos ambientes escolares. Programação

De acordo com a Prefeitura, Santarém possui uma população de 31.548 adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 10 a 19 anos de idade. Em 2019, 1.240 dessas adolescentes engravidaram. Apesar do número, Santarém não ultrapassou o indicador pactuado (18,75%).

