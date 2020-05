Santarém tem 649 casos confirmados de covid-19 e 99 pacientes aguardando resultado de exames

Exames que detectam o novo coronavírus. — Foto: Divulgação/Sesau

Número de pacientes recuperados chega a 154 e o de notificados passa de 3 mil.

A Prefeitura de Santarém divulgou às 21h desta quinta-feira (21), novo boletim da covid-19, confirmando 649 casos da doença no município, 83 a mais que no dia anterior. Existem 154 pessoas recuperadas, 30 óbitos, 498 resultados negativos (incluímos os negativos dos testes rápidos), 99 análises, 3.069 notificados/monitorados, e 2.397 monitorados já recuperados.

Os 83 novos casos confirmados hoje (74 testes rápidos e 9 PCR) são 41 homens de 39, 36, 53, 66, 36, 67, 38, 28, 40, 16, 43, 25, 41, 26, 56, 38, 36, 27, 18, 43, 54, 62, 48, 46, 30, 66, 62, 37, 27, 69, 28, 41, 52, 56, 51, 53, 24, 36, 36, 19, e 33 anos de idade, e 42 mulheres de 37, 27, 36, 27, 46, 31, 23, 38, 54, 44, 63, 29, 60, 68, 58, 33, 20, 25, 37, 47, 51, 41, 44, 36, 71, 27, 43, 55, 74, 37, 32, 31, 32, 42, 49, 42, 28, 38, 63, 75, 31 e 49 anos de idade.

Dos 649 casos confirmados de covid-19, 11 estão na clínica do HRBA e 20 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do mesmo hospital, e dois no Hospital de Campanha. Outros 434 pacientes estão em isolamento domiciliar. Das 99 pacientes das análises (suspeitos) em espera, 5 estão na UTI e 4 na clínica do HRBA; 42 no Hospital de Campanha, e 38 em isolamento domiciliar e dez em outros hospitais.

Os bairros com maior número de casos confirmados de covid-19 em Santarém são: Diamantino (25), Jardim Santarém (21), Aparecida (21), Caranazal (18) e Santarenzinho (18).

A Prefeitura reforça que o isolamento social, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo coronavírus.

