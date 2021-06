Santos joga melhor, mas perde para o Fluminense no Maracanã

O Santos jogou melhor, mas perdeu por 1 a 0 para o Fluminense na noite desta quinta-feira, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Nenê no segundo tempo.

O Peixe teve quase 70% de bola e criou mais chances de gol, porém, foi o Tricolor quem abriu o placar em erro individual de Felipe Jonatan.

O Alvinegro foi bem coletivamente, mas perdeu oportunidades e esbarrou em atuações ruins, como as de Pará, Felipe Jonatan, Alison e, principalmente, Marinho. O goleiro Marcos Felipe foi destaque.

Com a vitória, o Fluminense assume a quinta colocação no Brasileirão, com oito pontos. O Santos é só o 13º na tabela, com quatro somados.

O Flu voltará a campo para enfrentar o Fortaleza no domingo, no Castelão. O Santos receberá o São Paulo no mesmo dia, na Vila Belmiro.

O jogo – A primeira chance do jogo foi do Fluminense. Aos oito minutos, Danilo Boza errou na saída de bola e Nenê cruzou para Fred ajeitar e Caio Paulista acertar o travessão de cabeça. Na sobra, Gabriel Teixeira cruzou rasteiro e Boza travou Caio na pequena área.

Aos 13, o Santos respondeu. Danilo Boza achou Kaio Jorge entre os zagueiros e o atacante bateu colocado da entrada da área para Marcos Felipe espalmar. Um minuto depois, Pirani chutou de canhota e o goleiro do Flu desviou para escanteio.

O Peixe continuou melhor e esteve perto de abrir o placar no minuto 29: Pirani cobrou escanteio e a bola sobrou para Pará emendar um bonito voleio de fora da área. Marcos Felipe voou para defender. Aos 34, Marinho recebeu com espaço e chutou fraco – o goleiro tricolor encaixou.

Quando o placar marcava 42 jogados, o Santos criou um ótimo contra-ataque: Danilo Boza, Marinho, Marcos Guilherme e Pará preferiu tentar o pênalti. Chegou caindo e a arbitragem nada marcou.

E quem não faz… toma. Aos cinco minutos da etapa final, Felipe Jonatan cortou mal e deu uma assistência para Nenê bater de primeira e colocar o Fluminense à frente no placar.

O gol do Flu mudou o jogo. O Santos, antes tranquilo, passou a acelerar a partida e oferecer mais espaços. E aos 19, Marinho errou mais uma vez. O camisa 11 recebeu um bolão de Camacho e parou em Marcos Felipe. No minuto 23, Marinho tentou de novo e o goleiro Marcos Felipe espalmou outra vez.

O Santos se lançou ao ataque nos minutos finais e terminou o jogo sem zagueiros, mas não conseguiu empatar. O Fluminense se segurou na defesa e conseguiu a vitória mesmo com atuação abaixo da crítica.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

