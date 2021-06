Carretas e veicíulos pegam fogo em colisão na BR-163, dois motoristas morreram carbonizados

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Como a rodovia ficou interditada, a concessionária colocou em prática um plano de contingência para evitar o longo congestionamento de veículos que se formou no local. A assessoria detalhou que a BR-163 foi sinalizada e um desvio foi feito pela MT-010 e BR-364 (trevo da Libra), que liga Diamantino, Nova Mutum e Campo Novo do Parecis.

Um dos veículos é um modelo rodotrem caçamba com nove eixos. Com o impacto, a cabine chegou a se desprender do chassi.

Os veículos pegaram fogos e o Corpo de Bombeiros foi acionado. A assessoria informou que as equipes constataram que as vítimas já haviam sido socorridas pela concessionária. Por esse motivo, realizaram o combate às chamas e, posteriormente, retornaram à base de Nova Mutum.

