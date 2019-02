Flamengo vence Emelec e assegura vaga na Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – O Flamengo garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, ao derrotar o Emelec por 2 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos nove pontos ganhos, manteve a segunda posição do Grupo 4 e não pode mais ser alcançado por Santa Fe e Emelec.

O time equatoriano ainda não venceu na competição, segue na lanterna da chave com apenas um ponto ganho e tem pouquíssimas chances de disputar a Copa Sul-Americana. Os gols do Flamengo foram marcados por Éverton Ribeiro, ambos no segundo tempo.

A vitória do Flamengo foi justa porque o time rubro-negro foi superior ao adversário desde o primeiro minuto de jogo. E poderia ter alcançado um resultado mais amplo se tivesse aproveitado as oportunidades criadas. O Emelec voltou a mostrar o futebol limitado que causou a sua eliminação do torneio sul-americano. O time do Equador lutou muito, mas foi batido pela maior categoria do adversário.

O jogo – O Flamengo começou no ataque, tentando aproveitar o incentivo da grande torcida para empurrar o Emelec para a defesa. Aos cinco minutos, o primeiro momento de vibração. Após cruzamento na área, Henrique Dourado ajeitou para Vinicius Júnior que bateu por cima do travessão. O Emelec respondeu aos oito minutos. Paquetá errou passe na intermediária rubro-negra e permitiu um ataque perigoso dos equatorianos. Matamoros lançou Rojas na direita. O goleiro Diego Alves cortou o cruzamento, mas colocou a bola nos pés de Preciado que bateu para o gol, mas a zaga salvou.

O Flamengo tentou adiantar Paquetá para jogar ao lado dos atacantes, mas acabou permitindo que o Emelec ganhasse um bom espaço para manobrar, criando problemas para a zaga rubro-negra.

O time da Gávea só voltou a perturbar a defesa visitante aos 16 minutos quando Paquetá recebeu de Diego e bateu forte. A bola saiu, mas levou perigo para o gol defendido por Dreer.

Aos 23 minutos, Éverton Ribeiro bateu falta, Juan subiu mais do que Lastra e cabeceou. O goleiro Dreer ainda desviou a bola que se chocou com o travessão.

A equipe dirigida por Maurício Barbieri passou a dominar o jogo e criou mais uma chance aos 26 minutos, quando Henrique Dourado recebeu na área, mas a conclusão do Ceifador foi facilmente defendida por Dreer. A pressão carioca aumentou e aos 36 minutos, Henrique Dourado foi derrubado na entrada da área. Diego fez a cobrança, mas mandou para fora, frustrando a torcida rubro-negra.

O Emelec só conseguiu voltar à área rubro-negra aos 38 minutos, mas Renê desviou para escanteio um cruzamento perigoso de Matamoros.

Aos 43 minutos, em nova cobrança de falta, o Flamengo quase chegou lá. Diego bateu falta na lateral da área e Juan cabeceou com muito perigo, mas a bola saiu.Nos acréscimos, o Emelec voltou ao ataque e o Flamengo cedeu escanteio, mas o árbitro encerrou o jogo antes da cobrança, o que revoltou os atletas visitantes.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com o zagueiro Léo Duarte no lugar de Juan que sentiu dores na coxa direita e pediu substituição. E logo aos três minutos, marcou o primeiro gol. Renê invadiu a área pela esquerda, e cruzou para o meio da área. A bola sobrou para Diego que chutou para defesa parcial de Dreer. Éverton Ribeiro apanhou o rebote e mandou para o fundo das redes.

Depois de sofrer o gol, o técnico Alfredo Arias colocou mais um atacante em campo para tentar dar mais agressividade à equipe.

Mesmo em vantagem, o time carioca não reduziu a pressão sobre a defesa do Emelec, não permitindo a troca de passes na zaga. Aos 12 minutos, uma falha de Éverton Ribeiro permitiu que o Emelec armasse um bom contra-ataque que terminou com a conclusão de Luna, bem defendida por Diego Alves.

O rubro-negro seguia dominando e,aos 15 minutos, foi a vez de Rodinei experimentar para defesa segura de Dreer. Depois dos 20 minutos, o ritmo do Flamengo caiu, mas o Emelec, apesar de tentar ser mais ofensivo, não conseguia penetrar na defesa rubro-negra.

Aos 27 minutos, em lance confuso na área equatoriana, Henrique Dourado e Vinicius Júnior tiveram chances de concluir, mas acabaram bloqueados. O Flamengo voltou a comandar as ações e a criar situações de perigo, mas seguiu falhando nas conclusões.

Aos 32 minutos, a zaga equatoriana errou e permitiu que Vinicius Júnior recebesse livre na área, mas o jovem atacante desperdiçou a oportunidade de ampliar o marcador ao tentar fazer o passe para um companheiro, quando tinha tudo para marcar.

Aos 39 minutos, o Emelec criou a sua melhor oportunidade. Preciado bateu colocado e Diego Alves fez grande defesa. O rebote ficou para Lastra que mandou para fora e desperdiçou a chance para empatar.

Para tentar fechar a defesa, o volante Jonas entrou no lugar de Diego que ouviu mais aplausos do que vaias na saída. Nos acréscimos, o Flamengo ampliou em cobrança de falta perfeita de Éverton Ribeiro, dando números finais ao jogo.

