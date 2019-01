Santos vence a Chapecoense e segue entre os líderes do Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Sérgio Barzaghi/arquivo) – Taffarel, preparador de goleiros da Seleção Brasileira, esteve na Vila Belmiro para acompanhar de perto Vanderlei, nesta quarta-feira. O campeão mundial de 1994 deve até ter se animado com o camisa 1, que fez boas defesas e não levou gols. Porém, quem roubou a cena foi Emiliano Vecchio. Surpresa no time titular de Levir, o meia marcou seu primeiro tento com a camisa do Peixe e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o alvinegro chegou aos 27 pontos e manteve-se na terceira colocação do torneio. Já a o Verdão do Oeste segue estacionada nos 18 e pode encostar na zona de rebaixamento até o final da rodada.

Agora, as duas equipes voltam a entrar em campo no próximo final de semana, pela 16ª rodada do Brasileirão. No domingo, o Peixe recebe o Bahia, no Pacaembu, às 11h (de Brasília). Um dia antes, às 16h, a Chape encara o Vitória, no Barradão, em Salvador.

Sem emoção e sem gols

Com a entrada de Vecchio no lugar de Leandro Donizete, o técnico Levir Culpi tinha a intenção de fazer o Santos ser mais ofensivo na Vila. Porém, quem começou assustando foi a Chapecoense. Em menos de três minutos, o goleiro Vanderlei foi obrigado a defender chutes e Lucas Mineiro e Diego Renan.

O Peixe, por sua vez, mantinha a posse de bola, mas não conseguia chegar com qualidade do gol do Verdão do Oeste. Abusando dos lançamentos longos, alvinegro só tirou um ‘UH’ dos torcedores aos 27 minutos, quando Lucas Lima acertou lindo passe para Kayke. O atacante avançou, mas bateu muito mal com a perna esquerda e isolou a melhor chance santista em todo o primeiro tempo.

A boa oportunidade não fez a equipe de Levir se animar. Sentindo bastante a ausência de Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro amarelo, o Santos seguiu apostando nas bolas longas e viu diversos impedimentos serem anotados na Vila, principalmente com Copete e Kayke.

Já a Chape parecia satisfeita com o empate e buscava chegar apenas em contra-ataques rápidos, porém, o time comandado por Vinícius Eutrópio só conseguiu assustar mesmo nas duas chances iniciais e a primeira etapa terminou em um fraco 0 a 0.

Após o intervalo, as duas equipes voltaram com o mesmo padrão, mas dando sustos maiores aos goleiros. Assim como na etapa inicial, a primeira chance foi da Chape. Logo aos dois minutos, Seijas soltou uma bomba da entrada da área e a bola explodiu no travessão.

Porém, o Santos voltou com mais gana de vencer e conseguiu furar o bloqueio do Verdão em várias oportunidades. De tanto martelar, o Peixe abriu o placar aos 15 minutos. Lucas Lima deu lindo passe para Vecchio dentro da área. O argentino driblou o goleiro Jandrei e, mesmo sem ângulo, bateu firme para colocar o alvinegro em vantagem no marcador.

