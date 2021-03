Santos vence Deportivo Lara na Vila e abre vantagem na Libertadores

Em jogo duro, o Santos venceu o Deportivo Lara (VEN) por 2 a 1 na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

Os gols foram de Vinicius Balieiro e Kaiky. Ambos marcaram pela primeira vez como profissionais. Os visitantes balançaram as redes com Anzola.

O Peixe abre uma vantagem mínima para o confronto da próxima terça, em Caracas, pela volta da segunda fase da Pré-Libertadores. Ainda há outra eliminatória antes da fase de grupos.

O Alvinegro desperdiçou chances e sofreu na bola parada defensiva. Com o gol fora, o Lara pode vencer por 1 a 0 em casa para avançar. Se empatar, o Santos passa.

Antes do Deportivo Lara, o Peixe receberá o Ituano no sábado, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

A primeira chance do Santos veio aos 11 minutos, em bonita jogada entre Ângelo e Marcos Leonardo. O lance terminou em peixinho do centroavante para boa defesa do goleiro Curiel.

No minuto 19, o Peixe desperdiçou uma chance claríssima. Soteldo deixou Felipe Jonatan sozinho quase na pequena área, mas o lateral-esquerdo preferiu tocar para Lucas Braga, que dominou mal. Segundos depois, Ângelo fez Curiel espalmar a bola para escanteio.

O Deportivo Lara assustou quando o placar marcava 33 jogados. Bueno bateu falta de longe direto para o gol e João Paulo reagiu rápido para desviar para escanteio.

Santos melhor no geral, mas com muitas decisões erradas no campo de ataque.

O Santos não demorou a abrir o placar na etapa final. Aos quatro minutos, a boa jogada entre Sandry e Alison terminou em chute preciso de Vinicius Balieiro. Primeiro gol como profissional.

Só que o Peixe relaxou com a vantagem parcial… No minuto 6, Anzola aproveitou cobrança de escanteio e desviou no segundo pau. Luan Peres, Vinicius Balieiro e Lucas Braga falharam no lance.

Com o gol fora do Lara, o Santos se lançou ao ataque. Aos 19, Soteldo cruzou e Lucas Braga não alcançou na pequena área. No minuto 22, Anzola fez outro gol, mas a arbitragem anulou o que seria a virada. E a resposta não demorou.

Aos 24, Kaiky subiu bem após escanteio cobrado por Jean Mota e virou o jogo. Também foi o primeiro gol do zagueiro de 17 anos como profissional. Peixe na frente do placar na Vila Belmiro.

O Santos tentou melhorar o resultado e teve chances com Lucas Braga, Jean Mota e Pirani, mas parou em Curiel. Vantagem mínima antes da decisão em Caracas na semana que vem.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...