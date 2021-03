Adolescente de 13 anos é suspeito de matar homem em Oriximiná, no oeste paraense

(Foto:Reprodução) – Eduardo Cardoso, de 26 anos, foi alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo

Conhecido como ‘Dudu’, Eduardo Cardoso, de 26 anos, foi morto a tiros no município de Oriximiná, no oeste paraense. O crime aconteceu na segunda-feira (8), por volta das 18h30, na passagem Renato Freitas, no bairro São José Operário. Segundo o que testemunhas relataram às autoridades policiais, um adolescente de apenas 13 anos, chamado popularmente de ‘Bistequinha’, é o principal suspeito de ter cometido o assassinato.

A vítima foi alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo. O assassino fugiu após o crime. A motivação para a ação criminosa segue um mistério.Conforme informações do G1 Santarém, o corpo estava estirado no chão, sem vida, em um terreno baldio próximo ao Parque de Exposição da cidade. Foi neste momento que Eduardo foi encontrado morto por populares, que acionaram as polícias Civil e Militar para atender a ocorrência.O cadáver foi removido por uma equipe de bombeiros civis, que fez a remoção para o necrotério de Oriximiná. A Polícia Civil investiga o caso.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

