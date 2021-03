Homem pede celular emprestado, foge e vende o aparelho

Acusado foi denunciado e preso, mas o celular não foi recuperado – (Foto:Cristino Martins / O Liberal)

Um homem foi preso na última segunda-feira (8) em Santarém, no Baixo Amazonas, acusado de ter pedido um celular emprestado para fazer uma ligação e fugido com o aparelho. A ocorrência foi registrada no Mercadão 2000, no centro da cidade.

Segundo o que foi apurado pela polícia, o acusado teria pedido o celular emprestado de uma conhecida para fazer uma ligação. Mas em um momento de distração ele fugiu levando o aparelho e ainda por cima o vendeu para uma terceira pessoa.

Denunciado, ele foi localizado e preso, mas a dona do aparelho acabou no prejuízo, já que o celular ainda não foi recuperado. Já ao ladrão foi estabelecida uma fiança para que respondesse ao processo de apropriação indébita em liberdade, mas, como ele não tinha o dinheiro permaneceu preso.

