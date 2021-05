Santos vence o São Bento e segue na primeira divisão do Campeonato Paulista

O Santos venceu o São Bento por 2 a 0 na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Lucas Braga e Kaio Jorge, ainda no primeiro tempo.

A vitória impediu o inédito rebaixamento na história do Peixe. Se perdesse, o São Bento continuaria na primeira divisão. A equipe de Sorocaba se junta ao São Caetano na A-2.

O início de jogo foi nervoso, mas o gol de Lucas Braga “destravou” o Santos. O São Bento até acertou a trave na etapa final, mas não conseguiu reagir.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Boca Juniors (ARG) na próxima terça-feira, novamente na Vila, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Na estreia de Fernando Diniz, o Peixe precisa vencer para ter chance de avançar às oitavas de final.

O primeiro tempo foi nervoso. O Santos, com a responsabilidade de impedir um fato histórico, parecia “preso” em campo. O São Bento, em compensação, tinha a bola e não tinha qualidade.

A partida foi correndo sem grande emoção até que Lucas Braga apareceu. Novamente com a perna esquerda, o atacante acertou chute cruzado e abriu o placar aos 40 minutos.

O gol aliviou o Peixe, que ampliou na sequência. Kaiky roubou a bola, Ângelo arrancou e Kaio Jorge finalizou. 2 a 0 aos 46 minutos e tranquilidade no vestiário.

O São Bento voltou melhor para os 45 minutos finais, principalmente por causa de Daniel Costa. O meia assustou o Santos em três finalizações de fora da área: duas defesas de João Paulo e uma na trave.

Depois do susto, o Peixe se reencontrou no jogo, sofreu menos sustos e poderia até ter empatado. No fim das contas, 2 a 0 no placar e a tradição de nunca ter sido rebaixado.

Mantido na primeira divisão, o Santos verá seus rivais Corinthians, Palmeiras e São Paulo na segunda fase do Estadual.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)

