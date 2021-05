São Paulo sai atrás, mas busca empate contra o Mirassol pelo Paulistão

Neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa.

Já classificado para a próxima fase e atravessando uma maratona de jogos, o Tricolor entrou em campo com um time alternativo nesta tarde.

Com o resultado, a equipe do técnico Hernán Crespo fechou a primeira fase do Estadual na liderança do Grupo B, com 27 pontos. O clube da capital, aliás, é dono da melhor campanha do torneio. Nas quartas de final, o adversário será a Ferroviária, no Morumbi. Já o Leão avançou como líder do Grupo D, com 18 pontos. O rival da próxima fase será o Guarani, em casa.

O São Paulo volta a campo agora na próxima quinta-feira, quando visita o Rentistas, do Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Há a possibilidade, no entanto, do time jogar antes disso, caso a Federação Paulista agende os jogos das quartas de final para o início desta semana.

O jogo – A primeira etapa começou agitada no estádio José Maria de Campos Maia. Com o relógio marcando apenas três minutos, Sara cruzou pela esquerda, Vitor Bueno dividiu com Alex Muralha e a bola passou a centímetros da trave. Na sequência, Gabriel Sara tabelou com Welington e cabeceou para a defesa do goleiro.

Do outro lado, os anfitriões foram fatais na resposta. Com 15 minutos, Fabrício recebeu na entrada da área e tocou para Pedro Lucas, que, com um lindo toque de calcanhar, acionou Samuel Santos. O lateral, então, finalizou de primeira para abrir o placar.

A alegria do time do interior, entretanto, durou pouco. Isso porque, aos 28, Igor Gomes enfiou linda bola para Igor Vinícius, que cruzou na medida para Vitor Bueno se atirar na bola e deixar tudo igual. Dez minutos depois, o camisa 12 quase marcou mais um, em venenoso chute da entrada da área. Muralha voou para fazer grande intervenção e evitar o golaço.

O segundo tempo seguiu movimentado. Com menos de um minuto, Diego Gonçalves recebeu cruzamento rasteiro na área e bateu de primeira. No meio do caminho, porém, Rodrigo Freitas bloqueou o arremate e impediu o tento.

O São Paulo reagiu logo na sequência. Aos nove, Galeano cruzou, e Sara testou para a defesa de Muralha. Minutos depois, o goleiro voltou a brilhar, desta vez em uma bomba de Vitor Bueno. Aos 20, Talles fez bela jogada individual pela direita e cruzou. Após bate rebate, a bola caiu nos pés de Vitor Bueno, que bateu sem muita força, permitindo a recuperação de Daniel, que afastou em cima da linha.

E o Tricolor seguiu pressionando em busca da virada. Aos 23, a bola sobrou dentro da área para Rojas, que finalizou firme, mas Muralha fez mais uma ótima intervenção para assegurar o empate.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...