Grêmio vence o Caxias e garante vaga na final do Campeonato Gaúcho

Depois de aplicar goleada por 8 a 0 sobre o Aragua, pela Sul-Americana, na última quinta-feira, o Grêmio voltou a campo pelo Campeonato Gaúcho neste domingo e garantiu vaga na decisão do estadual ao bater o Caxias por 2 a 0, na Arena do Grêmio.

O Tricolor Gaúcho encara o Internacional na final do Gauchão, que está marcada para acontecer nos dias 16 e 23 de maio.

O jogo – Mesmo atuando fora de casa, a equipe do Caxias conseguiu impor dificuldades ao Grêmio, forçando o goleiro Breno a trabalhar. Ainda que os visitantes tentassem propor uma pressão inicial, o Tricolor Gaúcho mantinha o domínio partida.

Com mais de 60% de posse de bola durante grande parte dos 90 minutos, o Grêmio abriu o placar logo aos 27 minutos da primeira etapa. Ferreirinha recebeu a bola dentro da área e, em jogada individual de habilidade, conseguiu se livrar da marcação para acertar cruzamento preciso para Matheus Henrique, que só teve o trabalho de cabecear pro fundo do gol.

Sem baixar a intensidade na marcação, a equipe de Tiago Nunes chegou ao segundo no final da primeira etapa com Darlan, mas o árbitro de vídeo apontou impedimento do meia na jogada.

Com a classificação praticamente encaminhada, o Grêmio voltou do intervalo com a missão de administrar o resultado. Principal nome do jogo, Ferreirinha era o jogador que mais levava perigo à defesa da equipe adversária. O camisa 11 parou na trave em finalização cruzada aos 24 minutos.

Ferreirinha conseguiu marcar o segundo do Grêmio aos 36 em jogada individual. O atacante de 23 anos partiu sozinho da linha do meio-campo, conseguiu se livrar da marcação e ficou de frente para o goleiro Marcelo Pitol para botar fim a vitória do Imortal.

Antes de encarar o Colorado na decisão do estadual, o Grêmio volta as atenções para a Sul-americana e encara o Lanús na próxima quinta-feira, em Porto Alegre.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

