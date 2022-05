São Paulo acerta contratação em definitivo de atacante argentino por R$ 14,4 milhões

O São Paulo comprará o atacante Calleri, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols. O argentino participou de 30% dos minutos dos jogos da equipe desde que retornou, em agosto de 2021, e bateu a meta que estava estipulada em seu contrato de empréstimo.

Com o objetivo de minutos alcançado, o Tricolor Paulista terá que pagar 3 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões) ao Deportivo Maldonado, do Uruguai. A ideia da diretoria do São Paulo é pagar de forma parcelada, sendo 1 milhão de dólares por ano a partir de 2023.

No último final de semana, em coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni falou o quanto conta com o atacante em definitivo no São Paulo. “O Calleri vai ser comprado, eu tenho certeza. Tenho convicção que o presidente vai dar um jeito. Não é um custo absurdo. O São Paulo pode estar com problemas financeiros, mas tem muita força. Tenho certeza que ele vai ficar com a gente. Ele é muito importante para o time. O time joga muito em função dele. Para ele, o São Paulo também é importante. É onde ele se sente bem. Mas isso vai acontecer no momento certo.”

Calleri é peça de extrema importância no esquema de Ceni, sendo titular absoluto desde a temporada passada. Desde que retornou, o atacante soma 20 gols em 42 jogos, além de ser uma liderança no elenco tricolor. (As informações as são do Gazeta Esportiva – foto: Rubens Chiri/assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022/

