São Paulo oficializa venda de artilheiro da temporada por R$ 70 milhões

Como profissional, Brenner soma 74 jogos e 27 gols pelo São Paulo, 22 deles na atual temporada. Aos 21 anos, o jovem atacante agora terá a missão de continuar brilhando em solo norte-americano, em um clube com poucos anos de vida, mas que já conta com uma estrutura de primeiro mundo e um moderno estádio prestes a ficar pronto.

Desde os 11 anos em Cotia, Brenner passou por todas as categorias de base até o sub-17, quando foi promovido ao profissional precocemente quando Rogério Ceni era treinador do São Paulo. Sem muito sucesso em seus primeiros anos no time de cima, o atacante perdeu espaço, foi emprestado, mas neste ano voltou a brilhar sob o comando de Fernando Diniz.

Com a negociação, o São Paulo também pavimentou o caminho para parcerias com o mercado norte-americano de futebol. A tendência é que o clube passe a figurar nos EUA como um clube parceiro da MLS, promovendo também o intercâmbio de atletas.

Brenner foi negociado por 13 milhões de dólares (R$ 70 milhões), podendo chegar a 15 milhões de dólares caso atinja metas estabelecidas em contrato. Além disso, o São Paulo terá direito a 20% do valor de uma possível venda futura do atacante, caso o FC Cincinnati o negocie por um valor superior ao que pagou ao Tricolor.

O atacante, que é o artilheiro tricolor na temporada, com 22 gols, não atuará pelo clube do Morumbi neste fim de Campeonato Brasileiro e já deve embarcar nos próximos dias rumo ao estado norte-americano de Ohio.

