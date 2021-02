Pescadores salvam motorista que caiu em rio com caminhão carregado com gado em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Rodoviária Federal, com apoio do Grupo Especial de Fronteiras, atendeu a ocorrência. Não foi apontado o que provocou o acidente nem a cidade onde reside o caminhoneiro.

Um caminhão boiadeiro carregado com gado caiu, esta manhã, no rio Jauru, próximo a Porto Esperidião (328 quilômetros a Oeste de Cuiabá).

