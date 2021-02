Avião desaparecido na Terra Yanomami é encontrado em topo de montanha, afirma empresa

Monomotor era modelo Cesnna 206, prefixo PT KVW — Foto: Divulgação

Avião saiu do Cantá, em direção à Comunidade Indígena Paapiu e desapareceu na tarde dessa quarta (3). Piloto estava sozinho na aeronave.

O avião de pequeno porte que desapareceu enquanto sobrevoava a Terra Indígena (T.I) Yanomami foi localizado por volta das 14h dessa quinta-feira (4), no topo de uma montanha, entre a Serra da Estrutura e Uxiu, em Mucajaí, ao Norte de Roraima, informou a empresa Voare Táxi Aéreo, dona da aeronave.

Segundo a Voare, a localização da aeronave foi feita visualmente pela FAB e o avião aparenta estar “com poucas avarias”. Ainda conforme a empresa, a condição climática dificulta o acesso à região para a realização do resgate do piloto, que estava sozinho a bordo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A informação, no entanto, não foi confirmadas pela FAB.

A aeronave partiu às 11h10 da quarta (3) do aeródromo Pouso da Águia (SWPD), no município do Cantá, com destino à comunidade indígena Paapiu, mas perdeu contato com a base de controle por volta de 12h29. O monomotor é um modelo Cesnna 206, prefixo PT KVW.

O monomotor fazia o transporte de cargas e insumos das equipes de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y), via contrato. O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBR-RR) também auxilia nas buscas e resgate do piloto.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que “está levantando informações com DSEI-Y e a empresa aérea prestadora do serviço de transporte para mais esclarecimentos”.

