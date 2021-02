Grêmio empata com o Coritiba e perde a chance de colar no G4 do Brasileirão

Coritiba e Grêmio se enfrentaram, há pouco, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Couto Pereira, em Curitiba, a partida terminou empatada por 1 a 1. Paulo Miranda fez para os visitantes, enquanto Wilson marcou para os locais.

Com o resultado, o time de Renato Gaúcho fica na sexta posição, com 52 pontos. Já o Coxa fica na penúltima colocação, com 28, ainda mais longe de escapar do rebaixamento.

No primeiro tempo, o Grêmio dominou a posse de bola e abriu o placar aos 19 minutos. Em cobrança de falta perto da área, Jean Pyerre cruzou e Paulo Miranda, de cabeça, mandou para as redes. Os gaúchos tiveram chance de ampliar, mas pararam no goleiro Wilson.

Na segunda etapa, os visitantes perderam mais oportunidades de fazer o segundo gol. Alisson recebeu cruzamento de Bruno Cortez, mas mandou para fora de cabeça. Aos 21, Thaciano acertou a trave. Logo depois, o Coritiba chegou ao empate. Rafinha sofreu pênalti de Darlan e Wilson converteu.

O goleiro dos donos da casa brilharia mais uma vez. Aos 41, em penalidade máxima sofrida por Thaciano, Jean Pyerre foi para a cobrança e Wilson defendeu, garantindo o empate no placar.

Na próxima rodada, o Grêmio receberá o Santos, na quarta-feira, às 16h. O Coritiba, por sua vez, visitará o Fortaleza, na quinta-feira, às 18h30.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria/arquivo)

