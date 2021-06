São Paulo perde do embalado Atlético-GO e completa terceira partida sem vencer

(foto: Rubens Chiri) – O São Paulo completou sua terceira partida consecutiva sem vitória na noite deste sábado. No Estádio Antônio Accioly, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o atual campeão paulista jogou desfalcado e acabou vencido por 2 a 0 pelo Atlético-GO.

Algoz do Corinthians na primeira rodada, o embalado Atlético-GO tem seis pontos e aparece na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda pode ser alcançado neste sábado por Ceará, Red Bull Bragantino e Bahia. Já o São Paulo, com um ponto, figura no 13º posto.

Os dois times voltarão a campo pela terceira fase da Copa do Brasil. Às 19 horas (de Brasília) desta terça-feira, o São Paulo busca a recuperação diante do modesto 4 de Julho, no Estádio do Morumbi. Às 21h30 de quarta, o Atlético-GO defende a vantagem contra o Corinthians.

O Jogo – O Atlético-GO conseguiu inaugurar o marcador aos 22 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Natanael pela esquerda, Éder completou de cabeça para o fundo das redes. O lance foi analisado pelo VAR por possível impedimento e acabou confirmado.

O São Paulo demorou para criar oportunidades durante o primeiro tempo no Estádio Antônio Accioly. O time comandado pelo auxiliar Juan Branda sofreu com desfalques importantes, entre eles o lateral direito Daniel Alves e o meia Benitez, dois dos mais criativos do elenco.

Nos minutos finais da etapa inicial, Gabriel Sara escorou e Luciano bateu da entrada da área para boa defesa de Fernando Miguel no canto esquerdo. Pouco depois, ao apanhar sobra de cobrança de escanteio, Rodrigo Nestor bateu da intermediária e exigiu nova defesa do goleiro adversário.

Em sua estreia, o argentino Emiliano Rigoni substituiu o apagado Shaylon no intervalo, mas as dificuldades de criação do São Paulo persistiram. O Atlético-GO assustou com Natanael, que carregou da esquerda para o meio e chutou de fora da área para defesa de Tiago Volpi.

Aos 33 minutos, após finalização com algum perigo de Rigoni da entrada da área, o Atlético-GO aproveitou falha na saída do São Paulo para ampliar. Apertado pela marcação, Galeano recebeu de Volpi pela direita e, ao tentar afastar, acabou bloqueado por Natanael. João Paulo, então, pegou a sobra e encobriu o goleiro adversário.

Aos 41 minutos do segundo tempo, o árbitro Diego Pombo Lopez marcou pênalti de Igor Cariús sobre Luciano, mas mudou de ideia após rever o lance pelo monitor do VAR. Já nos acréscimos, Rigoni cobrou falta direto para o gol e mandou por cima. Assim, o São Paulo completou o terceiro jogo seguido sem vencer.

Fonte:Gazeta Esportiva 05/06/2021 21:00

