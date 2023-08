São Paulo reage com gol de Lucas e volta vivo para decidir vaga contra LDU no Morumbi

O São Paulo terá que buscar mais uma virada na temporada para conquistar uma vaga na semifinal da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para a LDU, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, na altitude de Quito, no Equador, pela ida das quartas de final.

O grande nome da partida foi Jhojan Julio. O ex-jogador do Santos marcou um golaço e deu uma assistência para o gol de Ibarra. O meia passou pelo Peixe em 2022, mas não deixou saudade. Foram 21 jogos e apenas uma bola na rede. Os brasileiros reagiram na reta final e descontaram com Lucas.

Com o resultado, a equipe do técnico Dorival Júnior precisa vencer o embate de volta por dois gols de vantagem para avançar de fase. Em caso de triunfo por um tento de diferença, a decisão vai aos pênaltis. Vale lembrar que o São Paulo já teve que buscar duas viradas nesta temporada, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, e diante do San Lorenzo, pelo torneio continental.

O segundo jogo está marcado para a próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi. Antes disso, no entanto, o São Paulo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time visita o América-MG no domingo, às 16 horas, pela 21ª rodada.

O jogo – Atuando fora de casa, os brasileiros começaram a partida muito desligados. Com isso, os mandantes aproveitaram para castigar. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Jhojan Julio abriu o placar com uma pintura. O ex-jogador do Santos recebeu na entrada da área, passou por meio de dois zagueiros e tocou de cavadinha para abrir balançar as redes.

Mesmo em vantagem, a LDU seguiu em cima em busca de mais. Aos oito, Mauricio Martínez invadiu a área e chutou cruzado para a defesa de Rafael. Na sequência, foi a vez de Guerrero tentar. O atacante soltou uma pancada para mais uma intervenção do goleiro.

Já aos 26, nada impediu o segundo gol dos mandantes. Jhojan Julio recebeu lançamento no meio de campo e enfiou grande passe para Ibarra, que tocou na saída de Rafael para ampliar.

Antes do final do primeiro tempo, a LDU ainda teve mais uma boa chance. Jhojan Julio fez linda jogada individual pela esquerda, deixando Rafinha e Rato na saudade e cruzou para González., que concluiu para a defesa de Rafael.

Na volta do intervalo, o São Paulo enfim finalizou. Com cinco minutos, Lucas foi acionado com liberdade no meio de campo e arriscou, mas mandou pelo lado. Instantes depois, foi a vez de Luciano tentar e ver Alexander Domínguez defender sem grandes dificuldades.

Os donos da casa responderam com Paolo Guerrero. O ex-corintiano recebeu cruzamento na pequena área e, travado pela marcação, cabeceou para fora.

Aos 26, o Tricolor quase descontou. Lucas cobrou escanteio pela esquerda e Calleri desviou. Atento, Domínguez agarrou firme. Já aos 35, os brasileiros reagiram. Luciano disparou pelo meio e encontrou ótimo passe para Lucas. O atacante finalizou na saída do goleiro e diminuiu.

Com o gol, o São Paulo tentou pressionar na reta final da partida para buscar o empate, mas nada foi suficiente para evitar a derrota. Do outro lado, Quiñónez quase ampliou. O lateral soltou uma bomba da entrada da área e obrigou Rafael a fazer ótima defesa.

