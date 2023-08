Jovem progressense vítima de acidente de trânsito morre em Itaituba após 5 dias internada

A jovem progressense Juliane Rocha de Oliveira, de 14 anos, foi vítima de acidente com moto, quando pilotava sua moto e trafegava pela avenida Jamanxim no Bairro São Marcos. (Foto: Arquivo familiar)

Juliane foi socorrida pelo SAMU, e encaminhada ao Hospital Municipal em Novo Progresso, em estado grave, com traumatismo craniano.

A jovem foi transferida de UTI aéreo para hospital regional do Tapajós, na cidade de Itaituba, no domingo, dia 20 de agosto de 2023, uma campanha para arrecadar recurso financeiro foi realizada nas redes sociais pela família e amigos. Nesta quinta-feira, 24 de agosto, a mãe de Juliane divulgou nas redes o pedido de oração, “a filha não reagiu como esperado”, nesta sexta (25), veio a óbito.

A Polícia de Novo Progresso deve investigar o caso para apontar as causas do acidente.

O corpo da Jovem Juliane Rocha de Oliveira, será transladado para Novo Progresso onde será velado e sepultado.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2023/09:31:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...