Flamengo muito perto de renovar com Gabigol; acordo com Bruno Henrique segue travado

(Foto: Divulgação: CRF) – O Flamengo deve anunciar nos próximos dias a renovação de Gabigol, que tem contrato até 31 de dezembro do ano que vem.

O novo contrato, com validade de quatro anos, o transformará no jogador mais bem pago do futebol brasileiro, ultrapassando Luis Suárez, do Grêmio, e Dudu, do Palmeiras.

Se clube e jogador não chegassem a um acordo, o Flamengo correria o risco de perdê-lo de graça, pois o atacante estaria apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube interessado a partir de julho de 2024.

O atacante de 27 anos, cujo salário girava em torno de R$ 1,6 milhão mensal, agora ganhará R$ 2 milhões além de bônus por metas individuais e coletivas alcançadas pelo Flamengo ao longo do contrato.

O entrave Bruno Henrique

Se a situação de Gabigol foi resolvida com tranquilidade para ambas as partes, a renovação de Bruno Henrique segue travada. O atacante acredita merecer uma valorização por tudo o que conquistou no clube.

Apesar de o acordo salarial ter sido firmado entre clube e jogador, o tempo de contrato é o fator que trava a negociação. Bruno Henrique, de 32 anos, intenciona se aposentar no Flamengo e pede três anos de contrato enquanto a diretoria rubro-negra oferece apenas dois anos.

O Palmeiras, ciente do imbróglio e principal interessado na contratação do atacante, ofereceu tempo de contrato e vencimentos melhores, mas o Flamengo aposta no bom relacionamento que tem com o jogador e seu staff para um entendimento rápido, que o mantenha no clube.

Fonte: Rodrigo Neves e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2023/17:25:37

