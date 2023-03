Saque de dinheiro esquecido em bancos começa nesta terça-feira; veja se você tem valores a receber

De acordo com o Banco Central, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a resgatar – (Foto:Reprodução).

Relatório do Banco Central do Brasil aponta que cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões para resgatar em instituições financeiras. Os saques desses valores estarão liberados a partir das 10h desta terça-feira (7).

De acordo com o relatório, a grande maioria (62,55% do total), ou 29,2 milhões de contas bancárias, têm até R$ 10, e outras 12.1 milhões de contas têm de R$ 10,01 a R$ 100. Porém, há 4,6 milhões de contas com valores que variam de R$ 100,01 a R$ 1.000,00 e mais de 600 mil contas com valores acima de R$ 1.000,00 “esquecidos” nos bancos.

Consulta

A consulta para saber se tem dinheiro “esquecido” em instituição financeira está liberada desde o dia 28 de fevereiro, por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR).

Como sacar

No mesmo site do SVR, confirmado que há valores a resgatar, a pessoa será encaminhada para uma nova página. Caso haja acessos simultâneos acima da capacidade, o cliente ficará em uma sala de espera virtual aguardando sua vez.

Em seguida, é necessário fazer login com a conta gov.br. A criação da conta é gratuita e pode ser feita pelo Site Acesso ou App gov.br.

Nessa etapa, a pessoa – seja física ou jurídica – será encaminhada para o valor a receber. A página também leva à consulta de pessoas falecidas.

O site apresentará informações como o montante a receber; nome e dados da instituição que deve devolver o valor; origem (tipo) do valor a receber; e dados adicionais, quando for o caso.

Para fazer o pedido de resgate do dinheiro, é necessário clicar no botão “solicitar por aqui” e seguir as orientações indicadas. O cliente deve, ainda, selecionar uma das suas chaves PIX e, caso desejar, informar os dados pessoais. A instituição deve devolver o valor via PIX em até 12 dias úteis após a solicitação.

Porém, existe a possibilidade do botão “solicitar por aqui”, não aparecer – isso ocorre se a instituição não tiver firmado o termo de adesão com o Banco Central. Nessas situações, o sistema irá apenas informar o valor a receber e em qual banco está aquele recurso. Uma mensagem também vai informar os contatos oficiais (e-mail e telefone) para que a pessoa entre em contato diretamente com a instituição e acerte a forma de devolução.

Origem do recurso

De acordo com o Banco Central, os valores referem-se, na maioria dos casos, a contas correntes ou poupança encerradas ainda com saldos disponíveis. São mais de 28,3 milhões de beneficiários com recursos a receber apenas dos bancos.

Em segundo lugar entre os tipos de instituições com maior montante a ser resgatado estão as administradoras de consórcio. Nesse grupo, mais de R$ 2,1 bilhões estão disponíveis para saque, referente a recursos não procurados de grupos de consórcios já encerrados.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 07/03/2023/10:29:51

