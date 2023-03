Sargento da PM é morto a tiros e esposa ferida, no Pará

O sargento Silva morreu após receber 8 disparos de fuzil. Foto:| Reprodução

O crime aconteceu no município de Marituba, a PM está investigando o caso.

Um sargento da Polícia Militar, identificado apenas como Silva, morreu após ser baleado na noite do último domingo (12), a esposa do militar também foi atingida, mas foi socorrida e passou por cirurgia na madrugada desta segunda-feira (13). O crime aconteceu no Parque das Palmeiras, no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém.

Segundo informações de testemunhas, os disparos vieram de um carro que deu fuga aos criminosos. De acordo com o CIOP (Centro Integrado de Operações), a Polícia está investigando o caso para identificar dois homens suspeitos.

Pelo menos oito disparos teriam sido feitos por um fuzil. Há relatos de testemunhas que afirmam que os suspeitos fugiram para uma área de mata próxima ao Presídio Estadual Metropolitano.

O sargento assassinado era dono de uma empresa de vigilância e no momento do crime estava em uma das bases móveis da empresa. Silva já havia relatado ameaças que recebia constantemente em um aplicativo de mensagens.

Para qualquer informação que possa ajudar a Polícia na investigação do caso, você pode ligar no Disque-Denúncias (181), o sigilo é absoluto.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Brenda Hayashi / Dol em 13/03/2023/16:56:31

