Projeto social estimula empreendedorismo em jovens de baixa renda do Pará

A seleção das candidatas é feita pelos técnicos da Usina da Paz – Cabanagem (Foto:Jader Paes / Agência Pará).

Menina Empreendedora foi lançado pelo Conselho da Mulher Empresária em parceria com o Governo do Estado

O Menina Empreendedora, projeto que busca incentivar o empreendedorismo entre garotas de 14 a 17 anos, terá sua primeira edição realizada a partir desta quarta-feira (15), até sexta-feira (17), sempre das 14h até as 17h30, na USINA da Paz – Cabanagem.

Durante os três dias de evento, as participantes terão palestras e workshops com profissionais sobre empreendedorismo, marketing, formação de preço e uma receita vendável, a fim de prosseguirem, posteriormente, com a venda de cupcakes na comunidade.

A programação também conta com um concurso que avaliará o Mini Projeto de Venda de Cupcakes, onde a equipe vencedora será avaliada a partir da aplicação do que foi ensinado ao longo da capacitação. Todas as participantes que concluírem 100% do treinamento levarão um kit de liquidificador e insumos. E a equipe vencedora também receberá um troféu.

A iniciativa é do Conselho da Mulher Empresária – Pará, que lançou o projeto social junto com o Governo do Estado do Pará.

“Nosso objetivo é estimular novas possibilidades e quebrar paradigmas. Despertar nelas uma visão, uma possibilidade de mudança de futuro”, declarou a presidente do CME, Izabela Araújo, explicando que a finalidade é estimular o espírito empreendedor e trazer uma oportunidade de renda para as adolescentes.

A seleção das candidatas é feita pelos técnicos da Usina da Paz – Cabanagem e todas as ações serão realizadas no mesmo local. Para se inscrever, é necessário ir pessoal na Usipaz (Avenida Damasco, n° 47, próximo à Estrada do Benjamin. Cabanagem – Belém/PA), e levar RG, CPF e comprovante de residência.

De acordo com Izabella Araújo, a meta para o ano de 2023 é capacitar 60 adolescentes. “Inclusive, já temos prevista a realização de mais dois eventos do projeto, em outras Usinas. A expectativa para a realização desse evento é grande. Queremos expandi-lo, tornando algo fixo na agenda de eventos do CME e incentivando cada vez mais o empreendedorismo no dia a dia dessas jovens”, declarou.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 13/03/2023/16:50:44

